Marsala, il voto in diretta: ecco cosa accade nei seggi. Occhio alla "foto di scambio"

04/10/2020 14:51:00

Come procede il voto a Marsala? Diciamo, bene. Ci sono molte cose, per via delle misure anti - Covid, ed è bene armarsi di pazienza. Nei seggi non viene misurata la temperatura, lo prevede una circolare ministeriale. Tuttavia ci sono alcuni obblighi, più importanti, che alcuni sembrano dimenticare. Come ad esempio l'obbligo di non portare con se smartphone dentro il seggio. Il pericolo è infatti quello della "foto di scambio", come la chiamiamo noi di Tp24. Il metodo più moderno per il voto di scambio, con l'elettore che fotografa la scheda con il voto per poi mandare l'immagine a chi di dovere ...

Per il resto, solite segnalazioni di personaggi che si aggirano davanti ai seggi di Amabilina come di Via Istria. E una notizia curiosa che viene dal centro storico: una donna, prendendo la sua scheda elettorale, ha scoperto che era già votata ... Una vicenda molto grave, per la quale si sta cercando di fare chiarezza in questi minuti, con i carabinieri che sono intervenuti sul posto.

E a voi? come sta andando il vostro voto? Raccontatelo a Tp24. Scrivere a redazione@tp24.it, alla nostra pagina Facebook, o via WhatsApp al numero 3275310156 (ma non mandateci la foto del vostro voto ...)