Elezioni amministrative, ci siamo. Marsala sceglie il sindaco. Oggi e domani si vota

04/10/2020 06:00:00

Marsala decide chi sarà a guidarla per i prossimi cinque anni. Oggi e domani urne aperte per scegliere il sindaco e i consiglieri comunali.



Si vota oggi, domenica 4 Ottobre, dalle 7 alle 22, e domani, lunedì 5 Ottobre, dalle 7 alle 14. Subito dopo comincia lo spoglio.



E’ stata una campagna elettorale strana, fortemente condizionata dall’emergenza covid, che ha fatto slittare due volte queste elezioni. Una campagna elettorale a ridosso dell’estate, senza le classiche e affollate “parlate”, senza comizi, con tutta la comunicazione spostata sui social, e anche molto disinteresse nei cittadini.



Sono cinque i candidati a Sindaco della città. Si ricandida il sindaco uscente Alberto Di Girolamo, con quattro liste a sostegno, per il centrosinistra. Massimo Grillo ci riprova cinque anni dopo con nove liste e una coalizione di centrodestra. Sebastiano Grasso è il candidato del Movimento Popolare Arcobaleno. Giacomo Dugo è il candidato della Lega. Aldo Rodriquez è il candidato del Movimento 5 Stelle. In basso la scheda elettorale.

Cliccando qui è possibile scaricare il “lenzuolone” di liste e candidati.

Si vota anche il nuovo consiglio comunale, che non sarà più composto da 30 ma da 24 consiglieri.



Gli elettori marsalesi chiamati a esprimersi per le elezioni comunali del 4 e 5 ottobre sono complessivamente 69.790, di cui 33698 maschi e 36092 femmine. Voteranno negli 80 seggi ripartiti su tutto il territorio comunale e in quello speciale operativo all’ospedale. Per favorire gli elettori disabili inoltre sono stati predisposti ben 13 sezioni, con l'abbattimento delle barriere architettoniche. Sono la sezione n. 21 (Scuola elementare "Asta" di Sappusi), la n. 26 (Scuola elementare di piazza Caprera), la n. 32 (Scuola elementare di contrada Cozzaro), la n. 42 (Scuola elementare "Struppa" di Dammusello), la n. 44 (Scuola elementare "Elymus" di Birgi), la n. 45 (Scuola elementare di San Leonardo), la n. 47 (Scuola elementare "Mozia" di contrada Spagnola), la n. 59 (Scuola elementare di Misilla-Gurgo), la n. 62 (Scuola elementare di Paolini), la n. 64 (Scuola elementare di Digerbato), la n. 68 (Scuola elementare di Terrenove - Bambina), nonché la sezione 72 (nuova Scuola elementare di Strasatti) e la n. 74 (Istituto comprensivo "De Gasperi" di Fornara). Gli elettori disabili dovranno presentarsi al seggio muniti, oltre che del certificato elettorale, anche di attestazione medica rilasciata dall'Asl, ovvero di apposita annotazione del diritto di voto assistito inserito nella tessera elettorale comunale. Per tutto il tempo delle votazioni sarà anche attivo al Comune un servizio gratuito di trasporto dei disabili, che si potrà richiedere telefonando al 3890590905 o al 3701428300. Chi ha smarrito la tessera elettorale potrà richiedere il duplicato, previa presentazione di valido documento d'identità. La richiesta potrà essere effettuata soltanto dai diretti interessati o dai familiari di 1° e 2° grado o ancora da soggetti muniti di apposita delega. I servizi saranno assicurati costantemente nel periodo della votazione e più specificatamente dalle ore 7,00 alle ore 22,00 di domenica 4 ottobre e dalle ore 7,00 alle 14,00 di lunedì 5 ottobre.

Nei seggi elettorali, che si sono insediati ieri, prestano servizio complessivamente 7 persone: un presidente (cui spetterà un compenso di circa 150 euro, un segretario (nominato dal Presidente) e cinque scrutatori (due all’ospedale). Il compenso per segretari e scrutatori sarà di 126 euro. Le operazioni di scrutinio delle schede votate avranno luogo subito dopo la chiusura dei seggi. L’ufficio stampa, come ha sempre fatto nel corso delle passate elezioni, invierà ai vari organi d’informazione il rilevamento dei votanti sia la domenica che il lunedì. Cosa importantissima, gli elettori, recandosi alle urne, dovranno attenersi scrupolosamente alla normativa anticovid-19 e dovranno, fra gli altri adempimenti, indossare obbligatoriamente la mascherina a protezione di naso e bocca. Quest’anno, sempre a causa delle limitazioni imposte dalla normativa anti covid-19, non verrà allestito nessun schermo gigante al Comune. L’ingresso dei giornalisti in sala stampa, dove non potranno essere allestite le “classiche postazioni”, sarà contingentato e in piena osservanza della normativa anticoronavirus. I risultati dall’esterno potranno comunque essere attinti in tempo reale collegandosi al sito del Comune di Marsala www.comune.marsala.tp.it e cliccando sulla finestra Elezioni Comunali del 4 e 5 ottobre 2020 (sarà attiva da domenica mattina). Gli scriventi saranno a disposizione dei colleghi via telefono (Nino 3346643814 e Alessandro 3482376065) per eventuali chiarimenti.

Il ministero della Salute ha approvato un protocollo per evitare la diffusione dei contagi da Covid-19 e permettere a tutti gli elettori di recarsi alle urne in sicurezza. Dall'obbligo di indossare la mascherina, ai percorsi di ingresso e uscita scaglionati e alle operazioni di sanificazione

La mascherina può essere abbassata solo per il riconoscimento

Tutti i cittadini che si recano presso i seggi elettorali, i presidenti e tutti i componenti degli stessi, dovranno sempre indossare la mascherina per coprire naso e bocca. Questa potrà essere abbassata solo per permettere l'identificazione della persona che si accinge a votare. I componenti del seggio dovranno sostituire il dispositivo di protezione ogni 4 o 5 ore, se si tratta di mascherine chirurgiche. Se invece si indossano le Ffp2 queste potranno essere cambiate dopo 8 o 10 ore.



I guanti non sono necessari

Per i cittadini non sarà necessario utilizzare i guanti. Questi andranno però obbligatoriamente indossati dagli scrutatori durante lo spoglio delle schede. Anche il presidente del seggio dovrà utilizzare i guanti al momento dell'inserimento della scheda elettorale nell'urna. Va però notato che nella maggior parte dei seggi sarà lo stesso elettore a infilare la scheda nell'apposita scatola.



Come votare in sicurezza nei seggi

La febbre non sarà misurata all'ingresso nei seggi: sarà compito degli elettori controllare la temperatura a casa. Ci saranno poi corsie separate di ingresso e uscita per il mantenimento delle distanze di sicurezza. Anche le cabine elettorali saranno disposte in modo da rispettare sempre il metro di distanza ed evitare gli assembramenti tra i cittadini che si recano al voto.

L'elettore dovrà attendere il suo turno rispettando le distanze di sicurezza dall'elettore precedente e si igienizzerà le mani prima di entrare nel seggio. Si fermerà a due metri dai componenti del seggio e potrà abbassare momentaneamente la mascherina per il riconoscimento. Procederà poi a votare come di consueto. Uscendo dalla cabina, inserirà personalmente la scheda nell'urna.