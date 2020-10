Marsala, la notte delle liste. Rischio sbarramento del 5% per molte

05/10/2020 21:15:00

Dopo la vittoria di Massimo Grillo, è il momento di capire come sarà composta l'assemblea di Sala delle Lapidi.

Ricordiamo che il consiglio sarà composto da 24 consiglieri, non più 30.

Ancora mancano all'appello metà sezioni, ma sembra che si profili una schiacciante vittoria delle liste di centrodestra. Il Movimento Cinque Stelle dovrebbe prendere un seggio, mentre sono fuori dai giochi la Lega e il Movimento Arcobaleno.

A metà sezioni scrutinate, nella coalizione di Di Girolamo la sorpresa è la lista dei Cento Passi, che ha il 7,5%. Sopra il quorum anche Città Europea. Stentano il Pd, e sarebbe un dato clamoroso se non riuscisse a superare il 5% e Marsala Coraggiosa. Ma in questo momento la coalizione prenderebbe la miseria di 2 - 3 seggi.

Nel centrodestra invece sicuri del seggio Fratelli d'Italia, con Ferrantelli primo, e Marsala al Via, con Antonio Vinci primo. Buon risultato dell'Udc. Supera il quorum la lista di Michele Gandolfo, sempre per il trittico Via, e la lista di Arturo Galfano - Ignazio Chianetta "Citta punica" è oltre il 9. Va bene la lista Liberi di Massimo Grillo, e anche Progettiamo Marsala, a sorpresa. Sturiano dovrebbe confermare il posto a Sala delle Lapidi con Forza Italia. Walter Alagna e Flavio Coppola si giocano l'elezione nella lista di Noi Marsalesi.