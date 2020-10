Paceco, premio da Legambiente per la raccolta differenziata

14/10/2020 15:20:00

Il Comune di Paceco ha ricevuto una menzione speciale da Legambiente, in occasione del “3° Ecoforum Regionale sui Rifiuti e sull’Economia Circolare”, tenuto a Palermo lo scorso fine settimana.

Il riconoscimento è stato assegnato “per aver raggiunto in pochissimo tempo risultati altissimi in merito alla percentuale di raccolta differenziata”, passando dal 71,3 per cento raggiunto nel 2019 all’attuale 84 per cento.

La menzione speciale, conferita nell’ambito della campagna nazionale “Sicilia Munnizza Free” di Legambiente, è stata consegnata all’assessore all’Ecologia e Ambiente di Paceco, Federica Gallo, accompagnata dal direttore esecutivo del contratto con Agesp, Salvatore Galifi, dell’Ufficio tecnico comunale. Analoga menzione è stata assegnata nel corso dell’Ecoforum anche ad altri 31 comuni siciliani, a margine dei lavori congressuali mirati a raccogliere proposte e soluzioni per la gestione sostenibile dei rifiuti.

Il premio si aggiunge all’attestato di “Comune virtuoso nella raccolta differenziata”, conferito a Paceco dall’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, consegnato lo scorso luglio nell’ambito dell’evento “Catania 2020 - Ambiente e Ambienti”.