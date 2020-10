Trapani, con i finanziamenti di Agenda Urbana si dà il via a due progetti di inclusione sociale

18/10/2020 22:00:00

A Trapani la Giunta Tranchida ha presentato il 15 ottobre scorso dando il via a due progetti di inclusione sociale - riguardanti la realizzazione del “Dopo di Noi” e l'intervento di recupero di parte dell’ex Mattatoio per 'Campus giovani' - si chiude la prima fase dei finanziamenti di Agenda Urbana.

"Si è trattato - dichiara il Sindaco Tranchida - di dover porre in essere procedure e progettazioni in meno di due anni del valore di circa 17Milioni di euro con un grande sforzo di tipo organizzativo e decisionale che realizza obiettivi strategici per la Città di Trapani nel campo della digitalizzazione, mobilità sostenibile, efficientamento energetico e dell’inclusione sociale. Questa Amministrazione – continua Tranchida - ha recuperato il ritardo riuscendo a presentare interventi importanti fin da giugno e definendo anche altri finanziamenti su programmi europei, nazionali e regionali".

"Con lo strumento delle politiche territoriali – dichiara l’assessora Andreana Patti - si è potuto investire per risolvere alcuni dei bisogni del territorio e attuare il programma di governo della Città di Trapani; dopo la fase delle valutazioni dei progetti potremmo dare il via alla realizzazione di questi importanti interventi. Con l’avvio della nuova programmazione 2021-2027 e del Revovery Fund, l’Amministrazione comunale investirà su nuove infrastrutture materiali e immateriali che consentiranno alla Città di avvicinarsi sempre più alle politiche e agli obiettivi europei".



Intervento del sindaco Tranchida sui fatti del laboratorio di analisi di Alcamo - "Impressionano, in piena pandemia, gli incresciosi fatti di cronaca, accaduti ad Alcamo, relativi ad un laboratorio di analisi che avrebbe usato apparecchiature non idonee a certificare i risultati dei tamponi, speculando tra l’altro su un prezzo decisamente eccessivo. Fermo restando ogni garanzia costituzionale e principio di tutela della libertà ed innocenza, seguiremo con assoluta attenzione la vicenda giudiziaria anticipando sin d’ora l’eventuale costituzione di parte civile proponendo l’estensione alla conferenza dei sindaci del Distretto Sanitario Provinciale presieduto dalla Città di Trapani".