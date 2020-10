Con il 2 a 0 sul campo della Folgore il Marsala conquista la prima vittoria stagionale

19/10/2020 19:20:00

Arriva la prima vittoria stagionale per il Marsala calcio che a Castelvetrano si impone 2 a 0 sul campo della Folgore.

Alla quinta giornata del campionato regionale di eccellenza la formazione di Mister Tortora, (in foto) con le reti di Bulades al 67esimo e con il neo acquisto Luca Pizzo al 76esimo, conquista l’intera posta in palio che muove la classifica e soprattutto dà un ottima iniezione di fiducia per il prossimo futuro.

In classifica gli azzurri, adesso a quota quattro punti, scavalcano proprio la formazione rossonera e si portano appena fuori dalla zona play out, chiaramente e troppo presto per parlare di classifica ma di certo, adesso è più confortante.

Domenica prossima a Marsala arriverà il Casteltermini, altra formazione che milita nei quartieri bassi della classifica.

Giovanni Ingoglia