Omicidio Nicoletta. Riprende il processo, parla Margareta

19/10/2020 06:00:00

Riprende oggi il processo per l’omicidio di Nicoletta Indelicato con un’udienza che si preannuncia dai contenuti forti. Sarà, infatti, sentita Margareta Buffa, imputata nel processo che si tiene in Corte d’Assise a Trapani.



Buffa è accusata dell’omicidio di Nicoletta, uccisa con 12 coltellate e poi data alle fiamme nelle campagne di Marsala la notte tra il 16 e il 17 Marzo 2019.

Per l'omicidio è stato già condannato Carmelo Bonetta, reo confesso. Ha scelto il rito abbreviato, che gli ha permesso di ottenere uno sconto di pena dall’ergastolo e quindi essere condannato a 30 anni di carcere. A fine 2019 Bonetta venne interrogato dai giudici di Trapani che stanno processando Margareta Buffa. "Anche Margareta ha partecipato all'omicidio" e "assieme abbiamo dato fuoco al suo corpo", raccontò ai giudici, prima di crollare a causa di un malore per cui fu necessario il ricovero all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani.



Oggi quindi riprende il processo a Trapani. Davanti la corte presieduta dalla giudice Daniela Troja, comparirà Margareta Buffa, difesa dall’avvocato Ornella Cialona, per rendere dichiarazioni che si preannunciano molto forti.

Due aborti. La perdita della mamma. L' adozione. Fattori che hanno segnato la vita di Margareta Buffa. Fattori che hanno anche influito sul carattere e sui comportamenti della ragazza dell'Est vista come un mostro dai soliti leoni da tastiera che l’hanno già condannata ancor prima della sentenza che dovrà essere emessa dalla Corte d'Assise presieduta da Daniela Troja, giudice equilibrato che nel processo si é sempre distinto per il suo garbo e la sua professionalità, gestendo con eleganza e fermezza situazioni difficili. Ma Margareta è davvero una assassina? Lei ha sempre urlato la propria innocenza, accusando Carmelo Bonetta, il maestro di balli caraibici condannato, con il rito abbreviato, a 30 anni di carcere.

Una intercettazione, però, sembrerebbe inchiodarla: “Il corpo non si deve trovare. Da qui voglio uscire con la mia macchina e con la mia vita”. Quello che avrebbe detto a Carmelo Bonetta, mentre i due – Margareta e il maestro di ballo - erano alla caserma dei carabinieri per essere interrogati.



La giovane rumena, a differenza di Carmelo Bonetta, ha scelto di essere giudicata con il rito ordinario e questa mattina, davanti alla Corte, racconterà la sua verità. Una udienza che si preannuncia calda.

La strada che ha percorso Margareta è pericolosa. Qualora venisse dimostrata la sua colpevolezza, rischierebbe, infatti, la pena dell’ergastolo. Perchè, quindi, la scelta del dibattimento? Incoscienza? Spregiudicatezza? O innocenza? Ed ancora, una ragazza che si macchia di un delitto così atroce, possibile che non senta la necessità di liberarsi da quel macigno che si porta sulle spalle, confessando? Ma Margareta dice di essere innocente e oggi, assistita dal suo avvocato Ornella Cialona, proverà a convincere i giudici.

In attesa della sentenza, una sola certezza per il momento: il processo ha duramente provato Margareta Buffa che ora sembra la brutta copia della “femme fatale” che appariva nelle foto del suo profilo Facebook.



Durante le ultime udienze sono stati ricostruiti i rapporti burrascosi tra Margareta e alcuni suoi parenti. Testimonianze che avrebbero messo in luce il carattere “dispettoso e cattivo” di Margareta anche nei confronti dei parenti. Rapporti burrascosi incrinatisi ancora di più dopo la morte della madre adottiva di Margareta.

Ancora nell’ultima udienza è stato sentito il commercialista Giuseppe Renato Isaia, ex datore di lavoro di Margareta, che conosceva anche Nicoletta. Una testimonianza dalla quale sono emersi tanti “non ricordo”.

Un processo quello a carico di Margareta che quindi è già entrato nel vivo, e che sta svelando l’esistenza di una “Marsala opaca” come l’ha definita l’avvocato Giacomo Frazzitta, che assiste la famiglia Indelicato, intervistato da Tp24.





Una Marsala opaca che emergerebbe già dalle dichiarazioni di confessione, nel corso del processo con rito abbreviato, di Carmelo Bonetta. La sua confessione, quello che è emerso dalla sentenza, i giorni concitati e drammatici dopo la scomparsa di Nicoletta, l’abbiamo raccontata nei giorni scorsi su Tp24. Un omicidio, quello di Nicoletta, che ancora manca di un chiaro movente, e che nasconde tanti punti oscuri.