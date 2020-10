Alcamo, danneggia con un crick l'auto del rivale in amore. Arrestato dai carabinieri

20/10/2020 11:15:00

Armato di crick e coltello ha danneggiato l'auto del suo rivale in amore.

E' stato arrestato dai carabinieri di Alcamo, Marco Cusumano, di 27 anni, fermato dai militari intervenuti all'interno di un parcheggio condominiale, dopo la chiamata di alcuni cittadini perché il giovane era intento a danneggiare un'auto parcheggiata, mentre urlava minacce di morte nei confronti del proprietario, colpevole di essere fidanzato con una ragazza per la quale Cusumano si è invaghito. Qui i dettagli nel comunicato dei militari dell'Arma:

I Carabinieri della Stazione di Alcamo, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato nella flagranza dei reati di porto abusivo di strumenti atti all’offesa, danneggiamento e minacce aggravati, CUSUMANO Marco, alcamese, cl.93, con precedenti di polizia. Nella serata di sabato, alcuni cittadini allarmati hanno contattato il 112 chiedendo l’intervento dell’Arma perché un giovane, senza apparente motivo, armato di un crick e di un coltello, stava danneggiando una autovettura all’interno di un parcheggio condominiale, urlando minacce di morte.

Giunti sul posto, i militari si sono messi alla ricerca del giovane che, udite le sirene, si era nascosto sdraiandosi sotto un’autovettura nel tentativo di non farsi trovare. Una volta individuato e identificato, i militari hanno proceduto alla sua perquisizione personale

trovandolo in possesso di un crick e di un coltello da cucina modificato che sono stati posti sotto sequestro.

Gli accertamenti condotti hanno permesso di risalire al proprietario dell’autovettura e di individuare il movente del gesto nella gelosia nutrita per una ragazza, estranea ai fatti e fidanzata con la vittima, per la quale il CUSUMANO nutriva interesse. Concluse le formalità di rito, il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Nella giornata di ieri, la competente Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto operato daiCarabinieri, sottoponendo l’uomo alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Alcamo.