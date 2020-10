Mazara, è possibile iscriversi agli albi di presidenti di seggio e scrutatore

20/10/2020 12:25:00

Scadono, rispettivamente, il 31 ottobre 2020 ed il 30 novembre 2020, i termini per la presentazione delle domande di inserimento nell’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale (scadenza 31 ottobre) e di inserimento nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale (scadenza 30 novembre) a Mazara del Vallo.

I rispettivi avvisi a firma del Sindaco Salvatore Quinci sono già stati pubblicati nell’albo pretorio online e sono scaricabili dai seguenti links:



Chi è già inserito negli albi non ha bisogno di fare alcuna domanda. L’inclusione nell’albo di presidente di seggio elettorale tra i requisiti di legge prevede anche il possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di scuola secondaria di secondo grado.



Le domande, indirizzate al Sindaco, vanno presentate utilizzando gli appositi modelli in allegato e presentate nelle scadenze indicate all'Ufficio di Protocollo (via Carmine, Palazzo dei Carmelitani) o via pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it