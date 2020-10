Amministrative: a Carini c'è la conferma di Giovi Monteleone, ad Agrigento vince Franco Micciché

20/10/2020 17:48:00

Terminano i turni di ballottaggio in Sicilia, ci sono due città che confinano con la provincia di Trapani che hanno i loro sindaci.

Si tratta di Carini, dove torna ad essere rieletto l'uscente Giovì Monteleone di centrosinistra, sindaco sostenuto dal Pd e da i Cento Passi, che è sceso in campo con una serie di liste civiche.

Una amministrazione, quella dei cinque anni passati, che ha portato Carini ad aumentare la percentuale di raccolta differenziata, a combattere l'abuso edilizio, a tutelare l'ambiente e a risanare le casse comunali.

Aveva un avversario politico forte, Salvatore Sgroi, sostenuto da tante liste di centrodestra e da Italia Viva. Sgroi era il candidato scelto da Edj Tamaio e dai coordinatori provinciali del partito di Matteo Renzi, Rita Picone e Dario Chinnici.

La bassa affluenza alle urne, il 18 e 19 ottobre, ha ugualmente portato la vittoria a Monteleone che, emozionato, ha subito ringraziato via social.

Ha vinto la comunità e ha vinto la capacità di fare squadra, dicono dalla lista CariniSi Sveglia, una delle liste che ha espresso il presidente del consiglio uscente, Pietro Mannino. Ad Agrigento vince Franco Miccichè, con il 60% consensi. Il centrodestra ha battuto l'uscente Lillo Firetto che si è presentato con il Pd e con Italia Viva e le liste di Carmelo Pullara, il cui movimento si chiama “Onda".

Firetto non viene premiato dalla città, il centrodestra stravince grazie alla convergenza di chi a primo turno è rimasto indietro come Marco Zambuto.

Il turno di ballottaggio non ha appassionato comunque le città chiamate al voto, percentuali basse: ad Agrigento il 42,62% e a Carini il 32,05%. A complimentarsi con i sindaci neo eletti è il Movimento VIA: “Il Movimento VIA si congratula con Franco Miccichè ad Agrigento e Giovì Monteleone a Carini per l’elezione alla carica di sindaco.

Non è stato facile affrontare il turno del ballottaggio, i dati crescenti del virus Covid-19 e le percentuali basse di affluenza al voto hanno fatto tribolare fino alla fine.

Viene premiata la buona amministrazione a Carini con Monteleone, a cui viene affidata nuovamente la guida della città, mentre si sceglie il cambiamento ad Agrigento. Auguri di buon lavoro”. Il Movimento ha eletto un consigliere comunale a Carini e ha contribuito all'elezione del sindaco Miccichè ad Agrigento.