Trapani, per la Colombaia è ancora un nulla di fatto. Saltato l'affidamento ai privati

21/10/2020 12:13:00

Il futuro della Colombaia di Trapani resta una incognita. Saltato l’affidamento a privati, l’associazione che da anni si batte per la valorizzazione dell’antico monumento, non ha più ricevuto alcuna risposta da parte dell’assessorato regionale e la Colombaia continua ad essere in preda ai vandali.

Così il presidente di Salviamo la Colombaia ha scritto una lettera all’assessorato per avere risposte certe sulla spigolosa questione che ormai di trascina avanti da ormai 10 anni e cioè da quando la Colombaia è passata tra i beni della Regione.