"Cosa aspetta il Sindaco di Marsala a chiudere le vie della movida?"

21/10/2020 12:53:00

Gentile direttore,

leggo che in tutta Italia i Sindaci stanno disponendo ordinanze restrittive per la circolazione nelle zone della movida, e per evitare assembramenti davanti ai locali. Addirittura se ricordo bene l'ultimo Dpcm di Conte dà possibilità di chiudere le vie dove ci sono più giovani. Ho visto sul vostro giornale e in giro sui social le immagini di sabato scorso di gente ammassatta in Via Cammareri Scurti, e nei dintorni, perché li ci sono tanti locali, alcuni dei quali sembrano più interessati ai propri guadagni che alla salute pubbliva. Mi chiedo allora il Sindaco Grillo cosa aspetta ad emanare un'ordinanza restrittiva. E' già mercoledì e venerdì e sabato si potrebbero rivedere le stesse scene. Tra l'altro non so, magari voi siete più informati di me, se ci sono altre vie del centro interessate a questi fenomeni. Sarebbe il caso di chiuderle tutte. Non significa chiudere i locail, ma evitare la folla.

Vi seguo sempre con attenzione, grazie per il servizio che fate alla nostra comunità,

Fabrizio