"La mia passeggiata tra cacche di cavalli e auto in sosta nella pista ciclabile alla Spagnola"

22/10/2020 04:25:00

Insieme alla mia famiglia ho deciso di “inaugurare” la meravigliosa e futura pista ciclabile di Marsala, sita nella zona della Spagnola.



In prossimità della villa Genna, ho notato subito un paio di chili di feci di cavallo. I nostri nobili Cavalieri hanno dimenticato il sacchettino a casa, lasciando così la natura morta nella nostra pista ciclabile.

Purtroppo non ho le foto che testimoniano il tutto, anche se i deboli di stomaco non avrebbero gradito.

Dopo aver parcheggiato la mia auto iniziai la passeggiata in famiglia. Più avanti un Ape cross proseguiva in direzione opposta al senso di marcia all'interno della pista ciclabile.

Più avanti ancora, anche un auto proseguiva in direzione opposta all'interno della pista ciclabile. Entrambi proseguivano così veloci che non ho avuto il tempo di immortalarli.



La ciliegina sulla torta, al completamento della mia passeggiata riguarda la comparsa alla mia vista di un signore comodamente rilassato nella sua auto (naturalmente all'interno della pista ciclabile, come si vede nella foto) il quale aveva posizionato le sue canne da pesca in attesa di catturare la cena da portare a casa.

Caro Sindaco uniamo l'utile al dilettevole, Mandi ogni tanto i vigili urbani a fare una meravigliosa passeggiata panoramica alla spagnola, potranno così godersi il panorama ed educare i nostri concittadini.

Angelo