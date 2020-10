Mazara, problemi di erogazione dell'acqua al Trasmazaro 

23/10/2020 16:00:00

L'Ufficio idrico comunale rende noto che a causa dell’impossibilità temporanea di un'adeguata miscelazione tra l'acqua proveniente da uno dei pozzi di Ramisella e l'acqua proveniente da altri pozzi idrici, per abbattere l’alto valori dei nitrati, si è registrato un problema di erogazione idrica nella zona Trasmazaro.

I cittadini che riscontrano carenze di acqua derivanti da problematiche addebitabili alla rete idrica comunale possono richiedere il servizio sostitutivo di autobotti telefonando ai numeri: 0923671521 - 333 619 2044 - 333 619 2060 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle 13); ed al numero di reperibilità 333 619 1988 (tutti i pomeriggi dalle ore 14 alle ore 20; sabato, domenica e festivi dalle ore 8 alle ore 20).

Raccolte le segnalazioni l'Ufficio idrico procederà a smistarle al servizio autobotti che sarà garantito per tutta la settimana:



- dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle ore 13 con autobotti comunali ed autisti comunali;

- dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 20, il sabato e la domenica con servizio di trasporto di acqua potabile a mezzo di autobotte privata.

Il cittadino che riceverà l'acqua a mezzo di autobotte inviata dal Comune non dovrà pagare alcun compenso, ma il costo dell'acqua commisurato ai metri cubi sarà naturalmente addebitato in bolletta. L’Amministrazione Comunale è al lavoro per risolvere la problematica con un’adeguata miscelazione.