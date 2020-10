Marsala "bella fitusa", c'è una discarica di rifiuti in contrada Granatello

23/10/2020 11:32:00

Per Marsala "bella fitusa", la segnalazione di un nostro lettore ci porta in contrada Granatello.

Qui in aperta campagna qualcuno ha trovato il luogo ideale dove venire a scaricare, come si può vedere dalle foto, ogni genere di rifiuti. Dal grosso contenitore in plastica, al pozzetto per l'energia elettrica, all'immondizia ai giocattorli per bambini a fine vita.

In questi primi giorni, come generalmente avviene ad ogni cambio di amministrazione, anche quella del neo sindaco Massimo Grillo ha avviato una pulizia straordinaria del territorio cittadino che, come sappiamo, purtroppo continua ad essere aggredito dall'inarrestabile abbandono di rifiuti.

