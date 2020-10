La mia odissea per avere un farmaco salvavita all'ospedale di Marsala

24/10/2020 06:00:00

Salve, sono un cittadino marsalese, affetto da una sindrome nefrosica allo stato terminale.



Ho fatto dialisi per quasi 6 anni, fino a che nel maggio 2020 arriva la chiamata dal centro trapianti ISMETT di Palermo.



Fatto il trapianto di rene, intervento per altro ben riuscito, mi danno tutta una serie di farmaci salvavita, tra cui il TACROLIMUS, farmaco importantissimo per i soggetti trapiantati, nonché un ottimo antiriggetto, il Micofenolato, anche questo un farmaco antiriggetto, e un antivirale il VANCICLOVIL....



Bene, arrivo nella farmacia del Paolo Borsellino di Marsala, con il piano terapeutico, per ritirare il VANCICLOVIL, che tra l'altro era nettamente necessario, visto che il quel minuto il mio rene trapiantato era affetto da un virus il CICALOMEGAVIRUS,, quindi era urgente questo farmaco per evitare che le copie di virus aumentassero.



Arrivato in farmacia, mi sento dire che non avevano questo farmaco, e che se ne parlava tra 4 giorni lavorativi ...

Immediatamente informo il mio centro trapianti, dove mi dicono che non è possibile aspettare 4 giorni per un farmaco, e sempre l'Ismett mette a disposizione il farmaco per il Paolo Borsellino.



Comunico tutto a Marsala al farmacista che era di turno nella farmacia, e mi risponde che non hanno mezzi per andare a prendere questo farmaco a Palermo, ora mi domando siccome è possibile che una farmacia ospedaliera non ha mezzi, non ha farmaci, che per lo più sopra a secondo piano esiste il reparto di nefrologia e dialisi? In sintesi mi hanno detto che dovevo andare io a Palermo a ritirare il farmaco, altrimenti rimanevo senza..... e normale tutto questo?



Ah, dimenticavo, che quando andai la prima volta era un venerdì e loro mi dissero che erano sprovvisti di questo Vanciclovil, e che se ne parlavo tra 4 giorni lavorativi....



Sono dovuto salire a Palermo, l'Ismett mi ha fornito le compresse per essere coperto fino a martedì, convinti che martedì il Paolo Borsellino avrebbe risolto, invece il martedì mi sento dire che forse potevano arrivare il venerdì...... in sintesi il centro trapianti mi ha trovato il farmaco a Castelvetrano.



Ora vi chiedo se è normale che Marsala, non ha un coordinatore, qualcuno che si attivi immediatamente per farsi che questi disguidi non succedano, perché sono così superficiali ...?

Vincenzo