Commemorazione dei defunti. Regole e orari ad Alcamo

25/10/2020 14:10:00

L’Amministrazione comunale di Alcamo ha regolamentato l’ingresso presso i cimiteri comunali, durante il periodo della Commemorazione dei Defunti, dal 26 Ottobre al 4 Novembre 2020.



I cimiteri comunali, da lunedì 26 Ottobre a mercoledì 4 Novembre, sono aperti ai cittadini per le visite dalle ore 7:30 alle ore 17:00 continuativamente.

Dopo il periodo di Commemorazione dei defunti, a partire dal 5 novembre al 31 marzo 2021 i cimiteri saranno aperti ai cittadini per le visite ai defunti, tutti i giorni dalle ore 08:00 alle ore 13:00 incluso i giorni festivi infrasettimanali e nei pomeriggi del lunedì e mercoledì (escluso i festivi infrasettimanali) dalle ore 15:30 alle ore 17:00.

Dichiarano congiuntamente il Sindaco Domenico Surdi e l’assessore ai servizi cimiteriali, Vito Lombardo “la nostra comunità nutre un profondo rispetto per i propri cari che sono venuti a mancare e durante il periodo di Commemorazione dei defunti le visite al cimitero sono numerose, ma considerato il momento molto delicato per l’emergenza sanitaria, è indispensabile evitare gli assembramenti, rispettare il distanziamento sociale, indossare la mascherina, perché la difesa della propria salute equivale alla difesa della salute comune”.

Ed ancora sempre per il periodo della Commemorazione dei Defunti, dal 26 ottobre al 04 novembre è vietato: l’ingresso ai cimiteri comunali per qualsiasi veicolo destinato al trasporto privato(anche per gli autoveicoli destinati al servizio di disabili muniti di permesso); depositare dentro i cimiteri comunali ed in prossimità di sepolture utensili vari e rifiuti di qualsiasi genere;

la sosta di automezzi in prossimità dei cancelli d’accesso ai cimiteri nonché la fermata nella

stradina di accesso laterale al cimitero Spirito Santo Nuovo; ed infine, all’interno dei cimiteri è altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità, fare fotografie e qualunque atto contrario al pubblico decoro.

I lavori di pulizia presso le sepolture da parte dei privati e gli interventi manutentivi possono essere effettuati entro e non oltre giovedì 29 Ottobre, mentre le estumulazioni/esumazioni saranno sospese dal 29/10/2020 al 06/11/2020; sono garantiti, invece, i seppellimenti d’urgenza.

Infine, dichiara l’assessore alla mobilità urbana, Filippo Salato “abbiamo predisposto per i giorni 31 Ottobre, 1 e 2 Novembre un servizio gratuito di bus navetta affidato alla ditta Reginella Bus s.r.l., proprio per agevolare coloro che desiderano recarsi al cimitero e non hanno la possibilità di farlo autonomamente. Le corse saranno ogni 30 minuti, area di parcheggio in Piazza della Repubblica e zona Cimitero, ed avranno il seguente percorso Piazza della Repubblica, Piano S. Maria, via Maria Riposo, Viale Europa, Viale Italia, Piazza Pittore Renda, Corso Generale dei Medici, via U. Foscolo, Piazza San Pio da Pietrelcina, via Orto di Ballo, via Spirito Santo, via san Gaetano, zona Cimitero”.