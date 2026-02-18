Mazara ha una nuova centenaria: è la signora Giuseppa Pavia

18/02/2026 09:00:00

Mazara del Vallo celebra un traguardo raro e prezioso: i 100 anni della signora Giuseppa Pavia. Un secolo di vita che diventa patrimonio di memoria per l’intera città.

La comunità si è stretta attorno alla neo centenaria, testimone di un pezzo importante di storia locale. La sua vicenda personale si intreccia con quella di Mazara, attraversando cambiamenti sociali, economici e generazionali che hanno segnato il territorio.

Per l’occasione il consigliere comunale Francesco Foggia, a nome dell’amministrazione guidata dal sindaco Salvatore Quinci, ha fatto visita alla signora Pavia per consegnarle un book fotografico della città e una pergamena ricordo. Un gesto simbolico per rendere omaggio al traguardo raggiunto.

«È per me un grande onore – ha dichiarato il consigliere Francesco Foggia – portare personalmente il saluto del sindaco e gli auguri dell’intera comunità alla signora Antonietta per i suoi 100 anni. Un anniversario che rappresenta non solo una festa personale, ma un momento di gioia collettiva, perché celebra la memoria storica e il legame tra le generazioni che rendono viva la nostra comunità».



