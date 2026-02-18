Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
18/02/2026 09:00:00

Mazara ha una nuova centenaria: è la signora Giuseppa Pavia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-02-2026/mazara-ha-una-nuova-centenaria-e-la-signora-giuseppa-pavia-450.jpg

Mazara del Vallo celebra un traguardo raro e prezioso: i 100 anni della signora Giuseppa Pavia. Un secolo di vita che diventa patrimonio di memoria per l’intera città.

La comunità si è stretta attorno alla neo centenaria, testimone di un pezzo importante di storia locale. La sua vicenda personale si intreccia con quella di Mazara, attraversando cambiamenti sociali, economici e generazionali che hanno segnato il territorio.

 

Per l’occasione il consigliere comunale Francesco Foggia, a nome dell’amministrazione guidata dal sindaco Salvatore Quinci, ha fatto visita alla signora Pavia per consegnarle un book fotografico della città e una pergamena ricordo. Un gesto simbolico per rendere omaggio al traguardo raggiunto.

 

«È per me un grande onore – ha dichiarato il consigliere Francesco Foggia – portare personalmente il saluto del sindaco e gli auguri dell’intera comunità alla signora Antonietta per i suoi 100 anni. Un anniversario che rappresenta non solo una festa personale, ma un momento di gioia collettiva, perché celebra la memoria storica e il legame tra le generazioni che rendono viva la nostra comunità».

 

 









Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771228665-0-matrimoni-2026-da-spada-a-trapani-sconti-fino-al-50-sulla-collezione-uomo.jpg

Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-02-2026/1770893262-0-rigenera-medilab-a-marsala-medicina-rigenerativa-e-longevita-funzionale.jpg

Rigenera Medilab a Marsala: medicina rigenerativa e longevità...