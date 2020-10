Incidente a Mazara, perde la vita un giovane di 21 anni 

25/10/2020 07:25:00

Altra tragedia della strada a Mazara del Vallo, dove ieri sera, sabato 24 Ottobre, 2020 è morto un giovane di 21 anni mentre era alla guida della sua auto.

Lo riferisce l'emittente TeleOtto, che pubblica anche delle immagini sulla sua pagina Facebook.

Intorno le 22:30 una Fiat Panda si è schiantata contro un muro in via Giovanni Bessarione. Alla guida un 21enne mazarese morto sul colpo. Sul posto i Carabinieri, la Polizia, i Vigili Urbani e gli uomini del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare la morte del giovane. Sconosciute le cause che hanno portato il giovane al fatale schianto. Sul posto lo strazio di familiari ed amici.