Trapani,  la via Barone Sieri Pepoli disseminata di capi d'abbigliamento 

26/10/2020 14:00:00

Quello che accade nella via Barone Sieri Pepoli nel centro storico di Trapani è vergognoso.

Come potete vedere dalle foto, ci sono disseminati decine di capi di abbigliamento, sparpagliati lungo la strada. Tra l'altro, gli automobilisti che vogliono, e devono salire a bordo della loro auto parcheggiata, in alcuni casi, sono costretti a calpestare gli indumenti.

Vederli abbandondati a terra, specie in questo periodo di grave crisi ecomica, non è affatto bello. Ci sono, purtroppo, sempre più nuclei familiari che avrebbero bisogno di indumenti, anche se usati; e invece li vediamo così, gettati per strada, quando si potrebbero recapitare ad associazioni o enti - spesso le parrocchie e la Caritas - che si occupano di raccoglierle per donarli ai più bisognosi.