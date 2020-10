Marsala, tanti disagi per il temporale di questa notte 

27/10/2020 13:03:00

Il temporale di questa notte a Marsala ha causato tanti disagi. Non solo, infatti, il centro storico è rimasto in gran parte senza connessione alla rete internet per via di un danno causato ad una centrale della Tim, probabilmente da un fulmine. Ma ci sono state anche diverse cabine elettriche saltate, alcune delle quali servono la rete idrica comunale.



Il settore Servizi Pubblici del Comune di Marsala comunica infatti che il temporale della notte scorsa ha provocato un'interruzione dell'energia elettrica in alcune cabine Enel dedicate all'Acquedotto comunale.

In particolare, è stata interessata la stazione di pompaggio di Sinubio che fa confluire l'acqua nella rete idrica che approvvigiona il centro urbano, dove, nella mattinata di oggi, si sta registrando una momentanea sospensione dell'erogazione idrica che - come riferiscono i tecnici comunali - si risolverà a breve, tenuto conto che la riattivazione della stazione di pompaggio è in corso.