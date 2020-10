Mazara, al via la gara d'appalto per il servizio di trasporto urbano

27/10/2020 15:26:00

Pubblicati nel portale "TuttoGare" l'avviso pubblico ed il capitolato di gara relativi all'affidamento del servizio di trasporto pubblico del tipo "Nei Cost" finalizzato al trasporto urbano fra il centro ed i quartieri di Mazara Due e Costiera per il triennio 2020-2022.

La scadenza delle offerte è fissata alle ore 10 di giovedì 29 ottobre. L'importo a base d'asta del contributo economico per il triennio, soggetto a ribasso, è di euro 173.738,82 oltre Iva al 10% ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il sistema prevede che oltre al contributo economico l'impresa aggiudicataria incameri direttamente i proventi dello sbigliettamento predeterminati in euro 1 a corsa ed euro 25 ad abbonamento mensile.

Attualmente, nelle more dell'affidamento del servizio triennale, il servizio è gestito in proroga tecnica all'Autoservizi Siberiana di Mazara del Vallo.

