Incidente stradale, questa mattina, a Trapani. Un'auto, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantata contro il semaforo collocato all'incrocio tra corso Piersanti Mattarella e via Cofano.

L'impatto è stato violento. Scattato l'allarme è intervenuta una ambulanza del 118 per prestare soccorso al conducente. La dinamica è al vaglio degli agenti della polizia municipale.