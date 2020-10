L'auto del Vescovo di Mazara posteggiata accanto la fontana di Piazza Purgatorio 

29/10/2020 12:28:00

Sta facendo molto discutere, a Marsala, una foto, che potete vedere in questo articolo, pubblicata sui social, di un'auto posteggiata "spavaldamente" accanto la fontana barocca di Piazza Purgatorio, una delle piazze più belle di Marsala.

Sulla carta, in quella piazzetta non si può posteggiare, ma i divieti sono spesso violati. E a violarlo questa volta sembra essere stato il Vescovo di Mazara del Vallo, Domenico Mogavero, dato che l'auto è la sua, come si evince anche dal badge esposto sul cruscotto.

D'altronde su quella piazza c'è l'ingresso della canonica della Chiesa Madre, e più volte, su Tp24, abbiamo "pizzicato", qualche sacerdote, nonchè qualche negoziante dei paraggi, posteggiare sulla piazza, incurante dei divieti.

Se ci fosse un servizio di videosorveglianza degno di questo nome, e una Ztl, magari certe scene non si vedrebbero. Anche perchè a due passi, a Porta Nuova, come al Monumento ai Mille, ci sono ampi parcheggi per tutti, vescovi e no.