29/10/2020 11:05:00

Riccardo Calascibetta è il nuovo coordinatore della Lega Giovani in provincia di Trapani, lo annuncia una nota del coordinatore per la Sicilia occidentale del movimento giovanile del Carroccio Giuseppe Miccichè.



Ventidue anni, originario di Salemi, Calascibetta frequenta il corso di laurea in giurisprudenza con indirizzo internazionale della Lumsa di Palermo e ha già guidato la sezione giovanile della Lega nel suo comune di origine.

“Riccardo - commenta il coordinatore dei giovani per la Sicilia occidentale Miccichè - in questi anni ha lavorato intensamente per la Lega Giovani soprattutto dando il suo prezioso contributo al dipartimento esteri del nostro movimento. Ci è sembrato dunque naturale affidargli il coordinamento dei giovani leghisti della provincia di Trapani, dove siamo certi consoliderà ulteriormente una realtà già forte e dinamica”

“Ringrazio Giuseppe Miccichè per la fiducia - aggiunge il neo coordinatore trapanese Calascibetta - dalla provincia di Trapani vogliamo provare a dire a tutti i giovani siciliani delusi da una classe politica distante e spesso sorda che esiste un’altro modo di fare politica che è possibile cambiare il futuro, credendo nelle idee, nelle proposte e nelle battaglie portate avanti”.