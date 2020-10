Marsala, Fiat 500 d'epoca a fuoco in via Armando Diaz. Tanta paura per il guidatore

30/10/2020 16:50:00

Marsala, Fiat 500 d'epoca a fuoco in via Armando Diaz

Un'auto d'epoca è andata a fuoco in via Armando Diaz a Marsala mentre era in marcia. Il suo proprietario stava camminando normalmente, quando ha sentito puzza di bruciato e ha fatto appena in tempo a lasciare l'abitacolo della sua bella Fiat 500 del '65, prima che le fiamme l'avvolgessero.

Sul posto per spegnere l'incendio i Vigili del Fuoco. La vettura era stata ritrovata da qualche giorno, dopo che era stata rubata. Il proprietario per proteggere il suo gioiellino a quattro ruote - oggi un "cinquino" d'epoca è una delle vetture più ambite tra gli appassionati di auto del passato e le sue quotazioni sono in costante ascesa - ha fatto montare un antifurto, e forse proprio un corto circuito all'impianto montato da poco può essere una possibile causa dell'incendio.

Altra ipotesi, invece, può essere la rottura improvvisa del tubo della benzina e di conseguenza qualche scintilla e le fiamme. Il proprietario, fortunatamente non ha riportato conseguenze, ma è rimasto molto provato da quanto accaduto.