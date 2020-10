Marsala "bella fitusa", i rifiuti abbandonati vicino ai lidi in contrada Fossarunza

31/10/2020 11:50:00

L'estate è ormai alle spalle da un bel po' e chi ha buttato l'enorme quantità di rifiuti in strada che vedete nelle foto di questo articolo, avrà pensato, visto che la zona è vicina ai lidi: "tanto qui adesso non passa più nessuno".

Per Marsala "bella fitusa", ci troviamo in contrada Fossarunza, e più precisamente, nei pressi dell'incrocio che poi porta al viale del Lido Signorino. Lì come come si può notare ci sono tante cassette di plastica per frutta o pesce, abbandonate lì, c'è anche una sedia in plastica.

Lungo la strada poi, nello spazio usato nella bella stagione come parcheggio delle auto, c'è, come si può vedere, una vera micro discarica con ogni genere di rifiuti sparpagliati anche fuori dai sacchetti.

