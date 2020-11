"La pista ciclabile allo Stagnone e la povera cagnolina investita" 

01/11/2020 16:33:00

Sono una giovane cittadina marsalese e in questo sabato mattina pieno di sole insieme ad una mia amica abbiamo inaugurato la nuova pista ciclabile. Mattina splendida fino a quando sulla via di ritorno ci siamo imbattute in urla e pianti provenienti da un'abitazione vicino casa. Presa dalla mia curiosità mi avvicino all'accaduto... di cosa si trattava? Una povera cagnolina tra le braccia del padrone in fin di vita dopo essere stata completamente travolta da una macchina ad alta velocità. La macchina? Ovviamente non si è fermata. La cagnolina? Tra le braccia del padrone, accompagnata dai pianti della sua famiglia.

Cari cittadini, il limite massimo di velocità nei centri abitati è da sempre di 50 km/h e tale limite non è MAI stato rispettato, quindi vi invito a rispettare tutto e tutti, perché non rischiate di uccidere solo una creatura indifesa che, nel caso specifico è un cane, ma il caso poteva prevedere anche un bambino. E questo avvenimento rattrista anche la sua famiglia (che comporta anche la presenza dei figli).

Il mio messaggio a voi cittadini è anche, oltre a limitare la velocità, approfittare di ciò che il sindaco ci ha dato a disposizione: la pista ciclabile. Passeggiate e pedalate, così oltre alla sicurezza si riduce anche l'inquinamento.

Virginia