01/11/2020 13:27:00

Tensione e caos nel tardo pomeriggio di ieri, in centro, a Marsala.

In via Garibaldi, un giovane immigrato, sdraiato a terra, alterato e privi di sensi, una volta svegliatosi è andato in escandescenze, attirando l'attenzione dei passanti. Sul posto una pattuglia di carabinieri per cercare di calmare il giovane e un'ambulanza del 118, chiamata dai passanti.

Il tutto si è poi risolto senza ulteriori problemi.