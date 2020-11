Mazara, al via l’erogazione dei buoni spesa regionali

01/11/2020 15:40:00

Circa 800 nuclei familiari di Mazara del Vallo, hanno ricevuto via sms le credenziali (codice e pin) per usufruire dei buoni spesa Voucher regionali, destinati alle persone senza reddito e che non sono destinatarie di alcuna forma di sostegno pubblico.

Il budget assegnato dalla Regione Siciliana al Comune di Mazara del Vallo per l’erogazione dei buoni spesa/voucher per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici e per l’igiene personale, bombole del gas, dispositivi di protezione individuale) è stato di 330 mila euro. Al fine di far rientrare tutti i richiedenti aventi i requisiti nel budget assegnato, nel rispetto del decreto regionale, in questa fase gli importi assegnati ad ogni nucleo familiare sono stati riproporzionati in maniera leggermente inferiore al primo piano di riparto che prevedeva i seguenti valori: euro 300 per il nucleo familiare di una sola persona; -euro 400 per il nucleo di due persone; euro 600 per il nucleo di tre persone; euro 700 di quattro persone; euro 800 per il nucleo di 5 o più persone.

Con il codice ed il pin inviati ad ognuno degli aventi diritto che ha presentato regolare domanda nei modi e termini indicati dall’avviso, i destinatari da ieri possono recarsi presso gli esercizi commerciali convenzionati che, inserendo in piattaforma i codici ed il pin, potranno consegnare i prodotti richiesti agli stessi destinatari, decurtando direttamente il valore del voucher.

“Il nostro Comune – dichiara l’assessore alle Politiche Sociali Vito Billardello – è stato uno dei pochi che ha completato in tempi rapidi le procedure per l’erogazione dei voucher regionali, quanto mai utili e necessari per i soggetti bisognosi in questo particolare periodo emergenziale Covid. La nostra Amministrazione – conclude Billardello – cercherà di ottenere dalla Regione ulteriori fondi e di sfruttare tutte le opportunità previste da Stato e Regione per dare una mano a chi ha particolare bisogno”.

Le procedure sono state coordinate dal dirigente del Settore Affari Sociali Maria Gabriella Marascia.

Questi gli esercizi convenzionati il cui elenco è pubblicato nel portale istituzionale: http://www.comune.mazaradelvallo.tp.it/it/page/buoni-spesa-covid-19

Buoni Spesa Regione Sicilia. Elenco Esercizi Commerciali Convenzionati

Giomarket Sas – Mazara Del Vallo Supermercato Supermercato Sisa – Via San Pietro 8; Supermercato Ferro Srl – Mazara Del Vallo Supermercato Supermercato Deco' – Via Val Demone; Comediterraneo Srl Roma Supermercato Superstore Conad – Via Bessarione 196;

Max Market Srlu - Supermercato Il Centesimo – Via Salemi;

Giorgi Massimo Srl – Mazara Del Vallo - Supermercato Deco' – Via Emanuele Sansone 4/A; Eurospin Sicilia Spa - Supermercato Eurospin Falcone – Via Falcone (Circonvallazione);

Eurospin Sicilia Spa - Supermercato Eurospin Bessarione – Via Bessarione;

F.Lli Giaconia Srl – Supermercato Supermercato Conad – Via Val Di Noto 58;

Risparmio Sicilia Srl – Mazara Del Vallo - Supermercato Crai – Via Marsala 56;

Boujlane Rachid Minimercato – Piazza Porta Palermo 22;

Farmacia Calafarma Di Piccione Livio - Mazara Del Vallo - Via Madonna Del Paradiso 4; Calafarma Srl Prodotti Di Prima Necessita' Per Neonati - Via Madonna Del Paradiso 12;

Farmacia Spano' di Elga e Valentina Spano' – Mazara Del Vallo - Via Vittorio Veneto 27; Macelleria Ferro FILIPPO – Via Salemi 56/58