Ad Alcamo un ristoratore ha ospitato per tre giorni il killer di Nizza 

02/11/2020 09:00:00

Brahim Aoussaoui, il ventunenne tunisino che a Nizza ha ucciso tre persone, è stato per diversi giorni ad Alcamo prima di partire per la Francia. Portano qui le indagini seguite dal procuratore Francesco Lo Voi e dall'aggiunto Marzia Sabella.

Il Killer ha lasciato Bari attorno al 9 e 10 di ottobre e ha raggiunto prima Palermo e poi Alcamo dove è rimasto alcuni giorni ospite di un connazionale, titolare di una gastronomia che si trova in via Mazzini. Gli investigatori della Digos, lo hanno già sentito ed è lui stesso a confermare il fatto di aver ospitato per tre giorni il killer di Nizza. "Si è presentato qui, lo abbiamo ospitato e gli abbiamo dato da mangiare, poi non si è fatto più vedere".

Sabri, così si chiama il ristoratore che lo ha ospitato, dice che un suo dipendente lo ha presentato e che non sa altro. Dice di essere scioccato dopo aver visto quanto è accaduto al telegiornale. Ha tenuto a precisare che non ha avuto e non ha alcun tipo di rapporto con quel ragazzo. "Gli abbiamo dato ospitalità, senza approfondire quale fosse la sua attività. Spero che il mio contributo possa servire a qualcosa. Non riesco a spiegarmi come possa aver fatto questo gesto estremo".