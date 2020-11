Trapani, il Comune chiede al Governo quasi 300 mila euro per le piste ciclabili

02/11/2020 08:15:00

Trapani richiede € 293.594,14 al Governo nazionale per le piste ciclabili.

Al via la richiesta , entro i termini imposti dal Decreto Ministeriale del 12 agosto 2020 , delle somme assegnate al Comune di Trapani che saranno destinate alla ciclomobilità.



"Tale ulteriore investimento contribuirà – dichiarano il Sindaco Tranchida è l Ass Patti – ad ampliare l’azione sulla mobilità sostenibile iniziata con l’approvazione del PUMS e proseguita con la presentazione di progettualità per le piste ciclabili per un valore di circa 2 milioni di euro su Agenda Urbana".

"Le risorse – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici Safina – saranno programmate per essere destinate al completamento delle progettazione e realizzazione di nuove ciclostazioni e delle piste ciclabili".

Il Comune di Trapani incontra la Fondazione Terzo Pilastro Internazionale.

Proficua riunione in Comune con Andrea Cusumano, responsabile per la Sicilia della Fondazione “Terzo Pilastro Internazionale”.

Con il Sindaco e gli assessori d’Alì e Patti si è fatto il punto sullo stato di avanzamento della distribuzione, in buoni pasto, della somma di 100.000,00€ donati dalla Fondazione per le famiglie bisognose della città, ma si sono anche gettate le basi per la collaborazione di tante altre iniziative in tema sociale, culturale e di politiche giovanili.

“Abbiamo accolto con grande gioia - afferma l’Assessore alla Cultura , Rosalia d’Alì - la proposta della Fondazione di realizzare eventi culturali, iniziative sociali in favore dei più bisognosi e per favorire l’imprenditorialità giovanile. Ringrazio - continua l’Assessore - il prof. Emmanuele Emanuele, Presidente della Fondazione, a cui mi lega un rapporto personale di profonda amicizia e stima, per la sua generosità e per la sua costante attenzione alle fasce più deboli. Continueremo a lavorare insieme in progetti finalizzati a creare coesione sociale “.