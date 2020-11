Sicilia, rimane da solo e si prepara la tomba al cimitero

03/11/2020 08:00:00

Ha 56 anni e si ritrova da solo. Senza moglie e senza figli, con l'unico fratello che aveva, che è morto recentemente. Un signore di Gela ha pensato di programmare tutto per il suo funerale, anche se sta ancora in perfetta forma fisica. Ha costruito la sua tomba e per farlo si è iscritto ad una confraternita e ha avuto assegnato un loculo.

A quel punto ha messo su la lapide, con tanto di foto, nome, cognome, data di nascita e lasciando solo lo spazio per la data di morte. Ha inciso anche un epitaffio dedicato a loro insaputa dai nipoti, all'oscuro di quanto ha combinato lo zio.

E non ultimo l'uomo ha pensato di mettere anche un vaso dove mette le bellissime rose che lui stesso si regala. Chi lo conosce dice che è contento e felice di quanto ha fatto, anche perché, pare che abbia già pagato il funerale al servizio di pompe funebri del suo paese.