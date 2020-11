Marsala, mega truffa con finti lavoratori. Denunce e sequestri 

04/11/2020 07:15:00

Una mega truffa con più di duecento lavoratori assunti solo sulla carta, per truffare lo Stato sulle indennità. E' stata scoperta dalla Procura di Marsala, e all'alba di oggi, 4 Novembre, i Carabinieri hanno effettuato un sequestro di beni per circa un milione di euro e denunciato cinque persone, titolari di imprese finte, che assumevano persone, per lo più immigrati, allo scopo di fargli avere i benefici della disoccupazione, dopo il licenziamento per un lavoro mai fatto, e dividere il bottino.

E così questa mattina, i Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani e del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro – Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani hanno dato esecuzione ad un sequestro preventivo di beni, del valore di circa 1 mln di euro, nei confronti di cinque soggetti, ritenuti responsabili di concorso in truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Gli investigatori hanno accertato che gli indagati, utilizzando ditte operanti solo “su carta”, avevano fittiziamente assunto 241 persone, per lo più di provenienza nordafricana (che risponderanno di concorso nella truffa ), in prossimità della scadenza del permesso di soggiorno, allo scopo di percepire indebitamente le indennità a favore del reddito. I finti lavoratori, a loro volta, si impegnavano a versare ai titolari delle ditte fittizie la metà del valore di queste indebite indennità (quali, ad esempio, quella per la disoccupazione, pur non avendo mai lavorato nemmeno per un giorno).