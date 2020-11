Marsala. Grillo incontra i giovani agricoltori. C'era anche Pellegrino

04/11/2020 15:00:00

Il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, ha incontrato, sabato 31 Ottobre, nei locali della Sala giunta a palazzo Municipale, una rappresentanza del Comitato dei giovani agricoltori del comprensorio Marsala-Petrosino, a seguito di richiesta dello stesso Comitato di incontrare il Sindaco e l’on. Stefano Pellegrino.



“Ho accolto l’invito a incontrare questa fascia di lavoratori che raggruppa oltre 150 agricoltori per recepire le loro istanze e per cercare delle soluzioni ai loro problemi considerato che coltivare la terra è, da sempre, una delle principali fonti economiche del territorio – sottolinea il Sindaco Grillo. Ringrazio l’on. Pellegrino per la sua partecipazione e per il suo impegno finalizzato alla risoluzione di queste importanti problematiche. Con la collaborazione e la condivisione è più semplice giungere a soluzioni positive”.

Fra le rivendicazioni del Comitato Giovani agricoltori, presieduto da Antonio Parrinello, due quelle più urgenti. La prima di poter incassare le somme loro dovute per la riduzione dell’uso dei fitofarmaci in agricoltura. Questa pratica e quella della coltura biologica è stata adottata da tantissimi giovani lavoratori della terra che fino ad adesso non hanno beneficiato dei fondi previsti dalla misura 10.1b al contrario dei loro colleghi della Sicilia orientale che questi soldi li hanno già ottenuti. L’altra tematica importante su cui è stata puntata l’attenzione è quella del potenziamento del comprensorio sotteso alla diga Trinità. Occorre infatti una manutenzione straordinaria degli impianti in modo da poter soddisfare le legittime esigenze di tanti agricoltori che chiedono di poter attuare una corretta irrigazione delle loro colture.



“Ho ascoltato con grande attenzione le legittime richieste dei giovani agricoltori – precisa l’on. Pellegrino, deputato all’Ars. Le tematiche sollevate saranno portate all’attenzione del Presidente della Regione, Nello Musumeci, nei prossimi giorni nel corso di un incontro al quale prenderà parte anche il Sindaco Massimo Grillo. Da parte mia l’impegno nei confronti dei giovani agricoltori è totale”.