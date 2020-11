Indagine su revenge porn a Marsala. Interviene Gioventù Nazionale

05/11/2020 15:00:00

I giovani di Fratelli d’Italia, i militanti di Gioventú Nazionale, intervengono sulle vicende degli scorsi giorni accadute tra Marsala e Petrosino che riguardano la discriminazione di giovani donne.



“Azioni da condannare, situazioni spiacevoli che soprattutto i giovani devono diffidare! – ci scrive il portavoce di GN per Marsala, Walter Sorrentino - Spero che ciò che è successo sul nostro territorio sia punito con una pena esemplare! Abbiamo un problema sociale, spesso diffuso fra i giovani. Il Revenge Porn è un reato, un brutto fenomeno che coinvolge centinaia di ragazze e donne che scoprono di essere state tradite da persone alle quali avevano affidato foto, video, audio con riferimenti esplicitamente sessuali. Condanniamo severamente la violazione della privacy, la sistematica diffamazione che mina la sensibilità femminile, il ricatto, le minacce e l’estorsione di chi chiede incontri o prestazioni.”



“Complimenti al giovane che ha permesso l'inizio delle indagini con la sua segnalazione. – continua il dirigente marsalese di GN - Invitiamo i giovani a differire e denunciare le situazioni simili e soprattutto alle donne di non riporre così tanta fiducia e tutto questo potere in mano a dei mentecatti. Sul tema a giorni presenteremo un iniziativa che possa sensibilizzare sul tema e perché no aiutare nel nostro piccolo le vittime di atti così vili e meschini.”