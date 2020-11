Alcamo, approvato il progetto di manutenzione della rete idrica e fognaria

06/11/2020 20:06:00

La Giunta comunale di Alcamo ha approvato la delibera riguardante il progetto esecutivo di Manutenzione straordinaria sulla rete idrica e fognaria comunale per un importo complessivo di € 250.000,00.

Dichiarano congiuntamente il Sindaco Domenico Surdi e l’assessore ai lavori pubblici, Vittorio Ferro: “abbiamo approvato un progetto di manutenzione che riveste un’importanza particolare per la distribuzione idrica; interverremo, infatti, sulla rete idrica di via Porta Palermo dove spesso si sono verificate delle perdite e si andrà alla risoluzione definitiva del problema".

“Inoltre – continuano il Sindaco e l’Assessore interveniamo anche sulle periferie urbane, migliorando l’urbanizzazione del quartiere periferico di via John Kennedy, dove la rete fognaria sarà estesa per circa 400 m, consentendo cosi ai privati di allacciarsi alla rete, infatti è prevista anche la predisposizione dei pozzetti proprio per l’allaccio da parte dei cittadini".

Anche l’assessore al servizio idrico integrato, Vito Lombardo si è detto molto soddisfatto poiché pervenivano all'ufficio acquedotto diverse segnalazioni di perdite d'acqua lungo la conduttura della strada Porta Palermo. Inoltre, con la nuova conduttura fognaria di via John Kennedy si risolve finalmente un problema storico, dando risposte concrete ai cittadini che abitano in quella zona.