Marsala "bella fitusa", i rifiuti in centro in via Frisella e via San Michele

06/11/2020 17:16:00

Continuano i depositi e gli abbandoni di rifiuti in pieno centro a Marsala.

Per Marsala "Bella fitusa", la segnalazione di oggi, riguarda la via Frisella e la via San Michele. Nelle foto allegate, i depositi con tanti sacchetti e senza nessun mastello colorato che si trovi lì nei paraggi a fare il suo lavoro: contenere i rifiuti prima dello svuotamemto. In un caso sono lasciati, come potete vedere dalla foto, sul davanzale di una finestra non ancora completa.

