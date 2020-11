Marsala, degrado e incuria in viale Fazio. Le aiuole piene di erbacce

07/11/2020 10:00:00

Incuria e degrado a Marsala, ce lo segnala il nostro lettore, Marcello, inviandoci, le foto e un suo commento riguardo alla situazione di viale Fazio, dove le aiuole sono totalmente coperte dall'erbacce:

"Da settimane, o forse da mesi, nessuno provvede a togliere le erbacce dalle aiuole e a pulire i marciapiedi del Viale Fazio, strada ove è ubicata la stazione ferroviaria e c'è il capolinea di diverse importanti autolinee, tra cui Autoservizi Salemi - ci scrive Marcello -. Chi arriva e chi parte, si trova di fronte a questo spettacolo davvero indecoroso, indegno per una città e per la maggioranza dei suoi abitanti, costretti a vivere nell'inciviltà e nella sporcizia a causa della totale insensibilità e inefficienza del servizio di nettezza urbana, oltre che del comportamento di una minoranza di cittadini incivili. Segnalo inoltre che, vicino alla pensilina degli autobus, non esiste alcun cestino o contenitore di rifiuti. È una vergogna assoluta. Non è tollerabile che strade e marciapiedi non vengano puliti regolarmente, e rimangano sporchi per settimane. Speriamo che qualche amministratore di questa città si svegli e abbia un minimo di senso civico e di orgoglio, provvedendo di conseguenza".