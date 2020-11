Marsala, Grillo nomina altri due assessori: Gandolfo e Milazzo

07/11/2020 17:40:00

Massimo Grillo ha nominato altri due assessori. Si tratta di Michele Gandolfo e Michele Milazzo.



Gandolfo, espressione del Movimento Via, dirigente medico dell'Asp di Trapani e con alle spalle più consiliature nel Consiglio Comunale di Marsala, e Milazzo, Avvocato, designazione di natura tecnica del partito "Fratelli d'Italia", già assessore e vicesindaco della giunta Carini, si aggiungono agli altri quattro assessori già nominati. . Ne mancherebbe un altro, adesso, da nominare. Con Grillo che sta procedendo come previsto con una logica di lottizzazione delle poltrone in giunta.



"Sono molto soddisfatto delle indicazioni assessoriali da parte delle forze di maggioranza - dice il Sindaco Massimo Grillo - indicazioni che, oltre alla coesione politica della maggioranza, garantiscono alla città una squadra tecnicamente preparata e con una forte esperienza politica e amministrativa. I tempi che stiamo attraversando ci impongono scelte condivise e pertinenti alle necessità della città. Dopo essere entrato nel pieno dell’attività amministrativa mi sono potuto rendere pienamente conto delle necessità e delle priorità da affrontare per rendere più efficiente la macchina comunale. Le scelte che ho messo e metterò in campo, dagli incarichi dirigenziali alla designazione degli assessori, sono fatte tenendo conto proprio di queste esigenze e priorità cui fare fronte e ne rispettano quindi modi e tempi. Per questo ringrazio le forze politiche della maggioranza che stanno collaborando, dimostrando tutte un alto senso di responsabilità"

I due nuovi Assessori si insedieranno lunedì prossimo, 9 novembre.