Mazara, le concessioni agevolate del suolo pubblico prorogate fino al 31 dicembre

07/11/2020 09:05:00

“Verranno prorogate fino alla fine dell’anno tutte le agevolazioni che abbiamo concesso agli operatori economici titolari di esercizi commerciali, ristorazione con e senza somministrazione, gelaterie, pasticcerie, bar ed esercizi simili per la concessione e l’ampliamento temporaneo dell’occupazione di suolo pubblico. Tali concessioni e agevolazioni, che in base alla delibera di giunta dello scorso 13 maggio andavano in scadenza il 31 ottobre, vengono prorogate al 31 dicembre 2020”.

Lo annuncia l’assessore comunale alle Attività Produttive Vincenzo Giacalone. E' stato infatti pubblicato all’albo pretorio online l’avviso pubblico per la proroga al 31 dicembre di tutte le agelovazioni che riguardano la concessione e l’ampliamento dell’occupazione di suolo pubblico che, per l’emergenza Covid, sono state concesse con carattere di gratuità dal Comune.



Le richieste di proroga per ampliamento/concessione di aree e spazi pubblici da occupare temporaneamente con l’esenzione del pagamento della TOSAP in ottemperanza a quanto disposto dal citato D.lgs n.104 del 14/08/2020 convertito in Legge n.126 del 13/10/2020 potranno essere presentate dalla data di pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio del comune alla pec istituzionale: suap@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it entro e non oltre il 30/11/2020.

Occorrerà allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 attestante che l’occupazione di suolo pubblico è in assoluta conformità e congruità a quella autorizzata avente scadenza al 31/10/2020.

Per l’avviso integrale consultare cliccando qui.