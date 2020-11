Marsala "bella fitusa", i sacchetti di spazzatura abbandonati in via Zizzo

08/11/2020 08:00:00

Per Marsala "bella fitusa", pubblichiamo la segnalazione del nostro lettore Rosario che ci ha inviato le foto di via Zizzo, una traversa di via XI Maggio.

"Vi invio le foto relative allo stato di inciviltà e degrado che regna nelle strade di Marsala - scrive Rosario -. La mattina del 06/11/2020 sono stati depositati da alcuni incivili cittadini sul basolato di Via Zizzo ( una piccola strada che si affaccia sulla Via XI Maggio) in pieno centro storico alcuni sacchetti della spazzatura. Chiunque facendo una passeggiata per la Via XI Maggio si sarà accorto di questa inciviltà di alcuni cittadini marsalesi.

A tutt'oggi 07/11/2030 ore 11,30 la situazione è quella che vi porto a conoscenza con le foto che allego alle presente. Grazie per il vostro servizio puntuale e preciso che svolgete per rendere la citta di Marsala più bella e pulita".