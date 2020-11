Marsala, da domani sospesa la linea n.9 Petrosino (Torreggiano)

08/11/2020 15:00:00

Da lunedì 09 novembre 2020 la linea n. 9 Torreggiano (Petrosino) – Marsala verrà temporaneamente sospesa. Ciò perchè l'utenza che ne fruisce è divenuta pressoché nulla considerato che gli studenti degli Istituti superiori che utilizzavano questo mezzo pubblico, per le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero, frequenteranno le lezioni con la didattica a distanza e non in presenza.

Il servizio sulla via Cafiso verrà, comunque, assicurato, con una variazione del percorso della linea n. 1 Marsala – Petrosino che da lunedì sarà il

seguente: Bivio Triglia, via Cimitero, via Gianinea, via Baglio, via Cafiso, San Giuseppe, Biscione, ritorno diretto da via Ugo la Malfa, uscita Stazione Strasatti.