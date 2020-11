Alcamo, mozione per la sospensione del pagamento dei parcheggi sulle strisce blu

10/11/2020 15:00:00

La sospensione del pagamento dei parcheggi sulle strisce blu, è questa la mozione presentata all'amministrazione comunale di Alcamo del consigliere comunale del gruppo "CentrAli Per la Sicilia", Giacomo Sucameli.

"Considerato che la regione Siciliana è considerata a rischio medio alto - "Arancione" e tale classificazione impone provvedimenti stringenti per tutta la popolazione e soprattutto per le attività economiche, per alcune delle quali è stata imposta la chiusura delle attività.

Nella considerazione che il momento - scrive nella mozione il consigliere Sucameli - che stiamo vivendo si prospetta per le famiglie tutte, come uno dei momenti economici più complicati della storia repubblicana, si chiede con effetto immediato, la sospensione dei pagamenti per i parcheggi sulle strisce blu".

"E' alquanto ovvio che la sospensione di tale balzello, non risolve i problemi delle famiglie, ma siamo assolutamente consapevoli che il provvedimento di immediata sospensione di tali pagamenti, - conclude Sucameli - fino alla fine dell'emergenza sanitaria, sarebbe un segnale importante di attenzione e vicinanza a tutta la cittadinanza".