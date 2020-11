Distretto turistico e Petrosino. Gli incontri istituzionali di Grillo e i suoi

10/11/2020 08:15:00

Nuova riunione a Palazzo Municipale di Marsala sul tema della programmazione turistica. Il sindaco Massimo Grillo e l'assessore Oreste Alagna (con delega al Turismo e allo Sviluppo economico) hanno incontrato la presidente del Distretto turistico Sicilia occidentale Rosalia D'Alì e il suo vice Gregory Bongiorno.

Come ha dichiarato il sindaco Grillo nel corso dell'incontro, “occorre fare sistema, mettere in rete le diverse attrattive provinciali per offrire un unicum territoriale ai potenziali visitatori”. Presente il dr. Salvatore Ombra (nella governance dell'Amministrazione Grillo), l'incontro ha avuto come oggetto l'attività finora svolta dal Distretto, nonché la progettualità tuttora in corso. “Valuteremo con attenzione la possibilità di integrare il programma di promozione turistica che abbiamo in mente per la nostra città con quello degli altri territori attraverso le iniziative del Distretto, afferma l'assessore Oreste Alagna. Certo, il periodo emergenziale frena di molto le azioni da mettere in campo, ma è pur vero che non dobbiamo farci trovare impreparati quando usciremo da questa pandemia”. In tale contesto, rientrano anche le intese che sono in corso con il Comune di Trapani e quello di San Vito Lo Capo, al fine di una programmazione stagionale in coincidenza degli eventi di maggiore richiamo turistico, caratteristici di ciascun territorio amministrato.

Nella serie di incontri istituzionali c'è anche quella tra i rappresentanti dei Comuni di Marsala e Petrosino. La riunione voluta dai due Sindaci, Massimo Grillo (Marsala) e Gaspare Giacalone (Petrosino), è servita per riavviare la collaborazione fra due Enti Locali in modo da affrontare congiuntamente alcune delle problematiche dei nostri tempi, fra cui la lotta al Covid-19.



All’incontro hanno preso parte anche i Presidenti dei due Consigli comunali, Enzo Sturiano (Marsala) e Davide Laudicina (Petrosino). Presenti anche per il Comune di Petrosino il vice Sindaco Rocco Ingianni, gli Assessori Luca Facciolo, Federica Cappello e Roberto Angileri nonché il consigliere comunale Sebastiano Paladino e il comandante della Polizia municipale Giuseppe Pace. Per il Comune di Marsala, oltre al Sindaco e al Presidente Sturiano, il vice Sindaco, Paolo Ruggieri, gli Assessori Oreste Alagna, Arturo Galfano e Antonella Coppola e, ancora, il vice Presidente del Consiglio Comunale Eleonora Milazzo, il consigliere Piero Cavasino e i dirigenti Pier Benedetto Mezzapelle, Giuseppe Frangiamore e Maria Celona.



“Desidero ringraziare la delegazione di Petrosino guidata dal mio collega Sindaco Gaspare Giacalone, per avere preso parte a questo significativo incontro attraverso il quale desideriamo avviare una nuova forma di collaborazione fra i due Comuni che non deve essere solo quella delle buone intenzioni ma deve tradursi presto in azioni operative in favore dei due territori uniti storicamente fra di loro – fa presente massimo Grillo. Occorre individuare prioritariamente un metodo per dare un’accelerazione agli accordi fra i due Comuni che collaborano, fra le altre cose, nel Distretto Sanitario per il Piano di Zona, per i trasporti pubblici, e per altri importanti servizi. La questione più urgente per cui ho comunque chiesto la piena collaborazione del Sindaco Giacalone è quella legata all’emergenza Covid-19. Assieme possiamo e dobbiamo fare tanto per il nosocomio di contrada Cardilla e più in generale per la sanità pubblica nei nostri territori.”.



Soddisfatto dell’incontro e della ritrovata collaborazione si è dichiarato il Sindaco di Petrosino, Gaspare Giacalone.

“Attendevamo da tempo di far ripartire il rapporto di collaborazione, nel rispetto delle singole autonomie, fra i due Comuni – precisa Gaspare Giacalone. Il mio auspicio è quello di un immediato rilancio del Distretto Socio-sanitario. Occorre svecchiare e rimodulare i progetti per attualizzarli alle esigenze dei nostri giorni e per avere una più efficace azione di lotta alla povertà sempre più diffusa. Se Marsala e Petrosino lavoreranno assieme con determinazione, i risultati non tarderanno a venire. Occorre guardare al futuro e soprattutto allo sviluppo di agricoltura e turismo settori cardini dell’economia dei nostri Comuni. Assieme è più semplice poter beneficiare di contributi e finanziamenti regionali, nazionali e comunitari”.



Nel corso dell’incontro hanno portato i saluti dei rispettivi Consigli comunali i due Presidenti Enzo Sturiano e Davide Laudicina. Anche loro hanno assicurato la massima collaborazione con le Amministrazioni.