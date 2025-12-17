Mazara, a Borgo Blu l’iniziativa “Natale per Tutti”: due giornate di festa e inclusione

17/12/2025 11:00:00

Un Natale all’insegna dell’inclusione, della condivisione e dello spirito di comunità. Sabato 20 dicembre e martedì 23 dicembre, dalle ore 10 alle 13, presso la struttura Borgo Blu della Borgata Costiera, si terrà la manifestazione “Natale per Tutti”, promossa dai Servizi Sociali del Comune di Mazara del Vallo.

L’iniziativa nasce dall’investimento delle economie delle risorse ministeriali destinate al potenziamento dei Centri estivi e dei servizi educativi e ricreativi territoriali 2025, erogate dal Ministero della Famiglia e della Natalità, con l’obiettivo di promuovere lo spirito natalizio e il suo messaggio di amore e solidarietà tra i più piccoli.

Protagonisti delle due giornate saranno i minori del Centro Borgo Blu, i bambini che hanno frequentato i centri estivi 2025 e quelli in carico ai Servizi sociali comunali, coinvolti in un percorso di festa condiviso che supera ogni differenza. I bambini incontreranno “Gli Amici di Babbo Natale”, vivranno momenti di animazione e spensieratezza con Vito Ubaldini e parteciperanno a un momento di convivialità ispirato ai valori del Natale.

Fondamentale la collaborazione con la società cooperativa Borgo Blu, che ha fondato e gestisce il Centro laboratoriale dedicato a bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico, con la cooperativa sociale Solidarietà e Azione, attualmente impegnata nella gestione dell’Educativa domiciliare e del Centro educativo polivalente, e con altre cooperative sociali convenzionate con il Comune per i centri estivi e il potenziamento dei servizi educativi.

Nel segno di un vero “Natale per tutti”, è stata coinvolta anche la cooperativa sociale Comunità Speranza, attiva nel centro storico di Mazara del Vallo, che opera a sostegno delle famiglie maghrebine in condizioni di svantaggio sociale. L’obiettivo è promuovere il Natale come momento di condivisione e rispetto tra culture diverse, creando rituali comunitari capaci di rafforzare i legami e trasformare la celebrazione in un’esperienza di apprendimento inclusiva.

Per entrambe le giornate, il Comune ha organizzato un servizio di trasporto dedicato e la distribuzione di doni a tutti i bambini partecipanti.

Alla manifestazione saranno presenti, per l’Amministrazione comunale, l’assessore ai Servizi sociali Isidonia Giacalone, la dirigente Gabriella Marascia, la funzionaria dell’Elevata qualificazione Anna Robino e la dipendente comunale Ada Caronia, impegnate nell’organizzazione dell’evento.

****

Dal 17 al 20 dicembre l’ultimo ciclo di derattizzazione dell’anno

Il Servizio Ecologia e Ambiente del settore tecnico comunale informa la cittadinanza che da mercoledì 17 a sabato 20 dicembre sarà effettuato, su tutto il territorio comunale, l’ultimo ciclo di derattizzazione dell’anno.

Gli interventi rientrano nel programma di prevenzione e tutela igienico-sanitaria predisposto dall’amministrazione comunale e saranno eseguiti dall’impresa Iacono Service, incaricata del servizio. Il Comune invita la popolazione a prestare attenzione alle aree interessate dagli interventi e a collaborare per garantire la massima efficacia delle operazioni.



