Mazara commemora i marinai scomparsi in mare

Giovedì 12 novembre alle ore 11 nella chiesa di San Francesco verrà officiata una messa, nel rispetto delle prescrizioni per l’emergenza Covid, in occasione della “Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare”, istituita con la legge n. 186 del 31 luglio 2002.

Rispetto agli altri anni sono due le novità: la messa si terrà a San Francesco anziché in Cattedrale e non avrà luogo il corteo. Una corona d’alloro verrà comunque deposta nella mattinata del 12 novembre dinanzi al Monumenti ai caduti del Mare, a cura dell'amministrazione comunale.

Nel corso della cerimonia religiosa verranno ricordate tutte le vittime del mare ed in particolare le vittime dei naufragi:

Mp Santissimo Salvatore (naufragato nell’aprile 1944); mp Maria Laura (maggio 1944), mp Maria Madre (gennaio 1950); mp Andromeda (dicembre 1960); mp Sant’Ignazio (febbraio 1970); mp Ben Hur (giugno 1981); mp Prudentia (marzo 1982); mp Massimo Garau (febbraio 1987); mp Demetrio (novembre 1991); mp Nuovo ‘Giolò (febbraio 1996); mp Francesco Gancitano (dicembre 2006); motonave Thetis del Cnr (agosto 2007), mp Tre Fratelli (settembre 2014).

(Foto d'archivio relativa alla manifestazione dello scorso anno).