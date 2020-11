Marsala. Leo Orlando: "Serve la manutenzione di Villa Cavallotti"

10/11/2020 07:00:00

“Intervenire con la manutenzione di Villa Cavallotti”. E' quanto chiede con un atto d'indirizzo Leo Orlando, consigliere comunale a Marsala.



Nella nota il consigliere di maggioranza chiede all'amministrazione comunale di programmare un intervento sull'area della Villa Cavallotti che si presenta in uno stato “poco decoroso e poco accogliente. La mancata manutenzione e potatura degli alberi e la scerbatura molto trascurata mettono in serio rischio sia i visitatori che le abitazioni”. Orlando sottolinea anche che la precedente amministrazione ha recepito dei finanziamenti per la sistemazione di Piazza della Vittoria e che “è in arrivo un finanziamento dalla Regione Siciliana per il parco inclusivo con l'installazione di nuovi giochi per bambini così da sostituire gli attuali pieni di ruggine, alcuni rotti e poco sicuri”.

In questo senso Orlando invita la giunta Grillo ad intervenire con la messa in sicurezza, la periodica pulizia per mantenere il giusto decoro “facendo intervenire in tempi brevi (prima dell'inaugurazione della piazza) sia gli operai del verde pubblico, gli addetti all'illuminazione e la totale pulizia e sanificazione dei servizi igienici e predisporre un servizio di controllo degli accessi in ottemperanza dei protocolli di sicurezza anti-contagio”.