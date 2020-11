Alcamo, un parco giochi inclusivo in piazza della Repubblica

12/11/2020 13:10:00

Il Comune di Alcamo ha partecipato all’Avviso Pubblico dell’Assessorato Regionale alla Famiglia volto alla creazione di parchi giochi inclusivi con un progetto da realizzarsi presso piazza della Repubblica.

Dichiarano congiuntamente l’Assessore ai Servizi Sociali, Stefano Alessandra e l’Assessore al Verde Urbano: “siamo molto soddisfatti perché abbiamo preso atto dalla Graduatoria appena pubblicata dalla Regione che, il progetto presentato dal nostro Comune risulta fra quelli finanziabili, per un importo di circa 38 mila euro. Sarà realizzato quindi, in Piazza della Repubblica, il Parco gioco inclusivo denominato “Rosa Fresca Aulentissima”. Abbiamo individuato l’area di Piazza della Repubblica proprio perché è un’area del centro storico già oggetto di lavori di riqualificazione urbana ed ha tutte le caratteristiche per ospitare al suo interno un parco giochi inclusivo volto ad accogliere i ragazzi con disabilità insieme alle proprie famiglie”.



“Il finanziamento - continuano gli assessori Alessandra e Barone - ci permetterà di integrare i giochi attualmente presenti e di riqualificare l’area attraverso altri giochi specifici che possano integrare la socialità tra bambini anche diversamente abili. Il progetto andrà ulteriormente ad arricchire il Roseto dedicato a Cielo d’Alcamo che si realizzerà proprio in Piazza della Repubblica, con un finanziamento del GAL”.