Erice, il sindaco Toscano: "Con Anna Ditta se ne va un pezzo della storia ericina"

12/11/2020 15:53:00

«Con la scomparsa della signorina Anna Ditta se ne va un pezzo della storia ericina». Il sindaco Daniela Toscano, ha voluto ricordare una delle più note pasticciere di Erice deceduta ieri.

«È una notizia molto triste per tutti noi – dice Toscano -. La signorina Anna, oltre che una donna gentile, saggia e a modo, è stata un'instancabile lavoratrice. È stata fra le depositarie, per molti anni, dei segreti della rinomata arte dolciaria ericina e ha svolto il suo lavoro, nella quiete della sua rinomata bottega, la Pasticceria San Carlo, non solo con passione e compostezza, ma anche con rigorosa e meticolosa precisione. Rimarrà per sempre in tutti noi il suo carissimo ricordo.

A nome dell'Amministrazione comunale,- conclude il primo cittadino della Vetta - desidero dunque stringermi attorno ai parenti ed agli amici di una donna che nella sua vita ha dimostrato di essere un pilastro, una vera e propria icona della storia e della fiera identità ericina».